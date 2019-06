Venti settimane di suk abusivo: «E ora lo sgombero promesso»

Venti settimane di suk abusivo, aspettando il trasloco promesso dalla prefettura, in accordo con il Comune, entro la fine del mese di giugno. I commercianti e i residenti di Borgo Dora attendono, fiduciosi, notizie dalla cabina di regia chiamata a dare l’ultima parola sul trasferimento dei venditori dal Canale dei Molassi e San Pietro in Vincoli a via Carcano, in zona Vanchiglietta. La querelle legata al Barattolo, infatti, non si è ancora risolta. La delibera del Comune di Torino che prevedeva il trasferimento dei venditori del libero scambio da Borgo Dora a via Carcano è diventata ufficialmente carta straccia. Costringendo la Città a studiare una strategia vincente insieme a comitati e forze dell’ordine.

Sottoscritta anche la firma sul verbale d’intesa che vede al lavoro Eco delle città, ViviBalon, il Sermig, i comitati riuniti di Porta Palazzo, il cortile del Maglio, Hutter e l’associazione commercianti del Balon. Ai venditori del Barattolo toccherà, dunque, mettersi l’anima in pace e prepararsi allo spostamento davanti al cimitero Monumentale, in un’area già messa in sicurezza. Potrebbero anche ricevere in regalo qualche sgravio gli operatori che accetteranno subito il trasferimento. Mentre è sempre in piedi il progetto di Palazzo Civico di un nuovo mercatino sul lungo Dora Agrigento. Un trasloco che piace a tutti, meno che alla Circoscrizione 7 che più volte ha espresso piena contrarietà al progetto di Palazzo Civico.

«Siamo già a venti settimane di occupazione del suolo pubblico – protesta il capogruppo di FdI in Circoscrizione 7, Patrizia Alessi -. Cosa si aspetta ancora per ristabilire la legalità?. Speriamo davvero che le promesse si trasformino in fatti concreti da qui a una ventina di giorni. Come promesso dall’amministrazione comunale».