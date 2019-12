«Venticinque anni di emozioni e brani da vivere insieme»

Fuori Renga, dentro Nek. I due amici e colleghi, reduci da due anni di tour insieme con Max Pezzali, si passeranno virtualmente lo scettro sul palco del Teatro Colosseo dove, infatti, il bel Filippo Neviani si esibirà sabato 14 dicembre (biglietti ancora disponibili, inizio ore 21, 011.669038) per la tappa torinese del suo “Il mio gioco preferito – European tour”. Un giro lungo trenta tappe che dall’Italia arriverà a toccare le più importanti città europee con tre nuove date in programma in Svizzera. «Il messaggio che questo mio tour vuole trasmettere è che ci sono ancora, dopo 25 anni, con una storia che mi permette di portare un repertorio di 30 canzoni sul palco, cosa difficile al giorno d’oggi. Quindi nonostante ogni mia canzone contenga e sviluppi un messaggio tutto suo, penso di poter riassumere l’intero tour in questo modo», spiega Nek quasi emozionato al pensiero di stare, anche lui dopo molto tempo, di nuovo da solo sul palcoscenico.

«Spero che durante i miei concerti le persone si divertano quanto me, che vivo ogni sera come se fosse una festa, e che una volta finito lo show abbiano voglia di tornare a vedermi perché soddisfatti dell’investimento fatto per la serata. Il mio lavoro d’altronde è intrattenere e emozionare il mio pubblico con me stesso, con la band e con la scenografia».

E con le canzoni, quei brani che hanno fatto crescere una generazione e che sono entrate nell’immaginario collettivo. E, quindi, “Laura non c’è” e “Se io non avessi te”, e ancora “Sul treno”, “Differente”, “Mi farò trovare pronto”, “Ci sei tu”, “Vulnerabile”, “Cosa ci ha fatto l’amore”. «Ho deciso di inserire in scaletta, cercando di incontrare i desideri del mio pubblico, tutti i singoli storici per rivivere insieme a loro la mia carriera, in più ho inserito qualche b-side e qualche pezzo che non suonavo da un po’ di tempo».