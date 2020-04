Ventimila occhiali da vista per la Croce Rossa di Torino [LE FOTO]

I.O.I. Industrie Ottiche Italiane, azienda leader in Italia nella fabbricazione e distribuzione di occhiali da lettura, vista e sole, ha deciso di unirsi alla gara di solidarietà iniziata da diversi cittadini privati e da numerose aziende italiane ed estere, dando il proprio contributo in questa particolare situazione che sta colpendo l’Italia e non solo, donando 20.000 occhiali da lettura, per un valore complessivo di 250.000 euro, alla Croce Rossa Italiana di Torino, città in cui ha sede l’azienda.

Gli occhiali sono stati consegnati oggi, 2 aprile, presso la sede torinese della Croce Rossa in via Bologna 171. La Croce Rossa provvederà quindi alla distribuzione dei Dispositivi Medici ai malati ricoverati presso gli ospedali italiani. Gli occhiali sono stati consegnati in confezioni regalo, con astucci in ecopelle, nelle diottrie +1, +1.50, +2, +2.50, +3 e +3.50 in modo da poter soddisfare le esigenze di tutti.

La donazione è stata concordata tra il presidente di I.O.I. Mario Martucci e il presidente della Croce Rossa di Torino Maita Sartori particolarmente impegnata in questa vera e propria guerra al virus. La Fondazione Quarto Potere che ha già iniziato una raccolta fondi a favore degli operatori e dei volontari del 118 insieme alla Onlus Costruire è al fianco di I.O.I per sostenerla in questa iniziativa.