Ventinove calciatori e cinque portieri per un Toro extra large

Dalla rosa troppo corta alla rosa troppo ampia, il Toro deve ancora trovare il giusto equilibrio. Perché se l’anno scorso, su chiara volontà di Mazzarri, i granata si erano ritrovati in debito di ossigeno specialmente nel post-lockdown, e Longo ne sa qualcosa, ora per Giampaolo c’è il problema inverso. Al Fila, tra giovani e rientri dai prestiti, ne sta allenando 34: un numero eccessivo, come è semplice intuire. Ed è anche per questo motivo che il club di via Arcivescovado, ancor prima di inserire gli ultimi tasselli che mancano al tecnico, ha cominciato la campagna delle cessioni. Il primo sarà Aina, in procinto di sbarcare nuovamente in Inghilterra e al Fulham, poi si valutano tante situazioni. Indicativamente, potrebbero essere una decina le uscite, al netto di un paio di altre entrate. Su questo tema, però, il ds Vagnati non ha voluto svelare le manovre del club: «Non direi nemmeno sotto tortura quanti calciatori vuole il mister, sarebbe da novellini: ma sappiamo benissimo cosa dobbiamo fare» aveva dichiarato nelle scorse settimane. E il suo lavoro, anche sul fronte uscite, è tanto.

