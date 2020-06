Vento e grandine sferzano Moncalieri: auto sott’acqua, strade allagate, sottopassi chiusi

Forti disagi a Moncalieri a causa di un violento nubifragio che nel tardo pomeriggio ha investito la città, “spazzandola” con forte vento e grandine. Lo stesso acquazzone si era abbattuto, pochi minuti prima, anche su Torino, creando problemi pure all’ombra della Mole.

SOTTOPASSAGGI CHIUSI

A causa del nubifragio, sono stati chiusi i sottopassaggi di strada Brandina e strada Tiro a Segno, oltre al tratto di strada Genova compreso tra l’area ex Altissimo e Moriondo. Allagamenti sono stati registrati anche in in zona Tetti Piatti e in via Postiglione.

AUTO SOTTO’ACQUA, STRADE ALLAGATE

Nell’area a ridosso del Centro Commerciale “45 Nord” numerose auto sono finite a mollo, ritrovandosi sommerse dall’acqua che è arrivata fino all’altezza delle portiere. In particolare, due vetture sono rimaste bloccate nel sottopasso di strada Tiro a Segno: gli occupanti sono stati tratti in salvo dal nucleo Saf dei vigili del fuoco.

DIVERSI GLI ALBERI CADUTI

E sott’acqua è finito anche il sottopalestra del centro sportivo “Luigi Einaudi”. Diversi anche gli alberi caduti. Per fortuna non ci sono stati feriti tra i passanti.

DISAGI ANCHE A TROFARELLO

Disagi, infine, sono stati segnalati anche nella zona di Trofarello dove si è reso necessario l’intrervento dei pompieri per liberare diverse persone rimaste bloccate sulle pensiline della stazione.