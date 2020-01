Vento e pioggia “spazzano” l’aria dallo smog: da domani revoca dei blocchi auto a Torino e in altri 11 Comuni

Il vento e la pioggia di questi giorni hanno ripulito l’aria di Torino spazzandola dallo smog e facendo rientrare la presenza di polveri sottili sotto i livelli di guardia. Per questo motivo a partire da domani si interromperà il blocco emergenziale del traffico: i veicoli diesel Euro 4 ed Euro 5 e i benzina Euro 1 potranno dunque tornare a circolare a Torino e negli 11 Comuni della cintura (Beinasco, Borgaro Torinese, Collegno, Grugliasco, Moncalieri, Nichelino, Orbassano, Rivoli, San Mauro Torinese, Settimo Torinese, Venaria).

IN VIGORE SOLO LE MISURE “PERMANENTI”

Resteranno in vigore solo le misure permanenti: in pratica, tutte le vetture, i veicoli per il trasporto merci e i ciclomotori Euro 0 non potranno circolare nelle 24 ore 7 giorni su 7 (per i motori diesel fino a euro1 compreso) mentre le auto e i veicoli per il trasporto merci diesel euro2 ed euro3 dovranno rimanere in garage dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle ore 19.