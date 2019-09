Ventuno condanne per i roghi nel campo nomadi. Appendino: “Notizia attesa”

Ventuno condanne per i roghi nel campo nomadi di strada dell’Aeroporto. Il giudice Claudio Canavero ha accolto le richieste del pm Alessandra Provazza, infliggendo agli imputati pene che vanno dai sedici mesi ai tre anni e mezzo di reclusione.

Rifiuti smaltiti illegalmente, roghi tossici, perfino auto rubate date alle fiamme per far sparire le prove dei furti e delle ricettazioni poste in essere: le prove raccolte dai carabinieri di Leinì, che avevano piazzato videocamere nei pressi del campo, sono state decisive.

Documentato anche l’utilizzo di adolescenti e bambini nel compimento di alcune condotte illecite, una ventina quelli di cui si occuperà il tribunale dei minori. Un utilizzo studiato, visto che – data la giovanissima età – i piccoli non sono imputabili.

“Una notizia che i cittadini torinesi aspettavano”, è il commento su Facebook della sindaca di Torino, Chiara Appendino. “Per troppo tempo i roghi hanno reso impossibile la vita dei cittadini che vivono vicino alle baraccopoli rom, creando anche ingenti danni ambientali. Ringrazio i carabinieri di Leinì, gli inquirenti e i giudici per il lavoro che ha portato a questa sentenza”.