Verbania, auto fuori controllo travolge famiglia: un morto e tre feriti

Tragedia nella serata di ieri in una frazione di Verbania, sul lago Maggiore. Una famiglia, che stava andando verso il centro di Intra per una passeggiata, è stata brutalmente travolta da un’auto, guidata da un 24enne, che aveva perso il controllo. Il bilancio è drammatico: un morto e tre feriti, di cui due gravi.

IL FATTO

La famiglia si trovava sul marciapiede che costeggia il ponte di via Vittorio Veneto quando una Ford ha imboccato la discesa del cavalcavia. La vettura ha sbandato e perso il controllo: il conducente è riuscito ad evitare un’auto che veniva dal senso opposto ma non è riuscito poi ad evitare la tragedia. I membri della famiglia sono stati schiacciati contro la barriera di metallo del viadotto: il nonno, 54enne, è stato sbalzato giù dal ponte, morendo sul colpo. Ferite gravemente invece la nonna, 58enne, e la madre, 34enne, ora in ospedale a Novara. L’altro ferito è un bimbo di appena 20 mesi, adesso in ospedale a Verbania.