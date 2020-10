Fermati un 22enne italiano ed un 26enne rumeno. Trovata una dose di hashish in casa di uno dei due

Due denunce a Verbania per possesso di droga: si tratta di un cittadino italiano di 22 anni ed un rumeno di 26. I due, in auto, sono stati trovati in possesso di 9 grammi di cocaina.

E’ accaduto nella frazione di Trobaso. Il conducente dell’auto è stato trovato, inoltre, senza patente (poiché sospesa). La Guardia di Finanza ha poi esteso i controlli alle abitazioni dei due: in una di queste è stata trovata anche una dose di 1 grammo di hashish.