IL VERDE DI ELASIA- LA BONTÀ È SERVITA, TANTI PRODOTTI FRESCHI TUTTI I GIORNI

Parole d’ordine, qualità ed equo rapporto con il prezzo. Due concetti che Elasia Battain, fin da quando nel gennaio di 5 anni fa ha rilevato questa bottega alimentare in corso Telesio ha portato avanti con orgoglio. Frutta e verdura realmente genuina, perché arriva da produttori locali scrupolosamente selezionati, affettati e formaggi che invece sono una sorta di giro gastronomico d’Italia proponendo solo le eccellenze. Ma anche birre artigianali, biscotti a base di farina di mais, i golosi cioccolatini De Martini e molto altro. Inoltre Il Verde di Elasia propone tutti i giorni merende per i più piccoli con panini a 1 euro ed è attrezzato per minicatering dedicati a feste per bambini.

Il Verde di Elasia, corso B. Telesio 38/B Torino.

Telefono: 320.9596537.

Orario: da lunedì a venerdì 7.30-13, 16-19.30, sabato 7.30-13.

Consegne a domicilio in zona.