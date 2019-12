VERDELIBRI- LA CARTOLIBRERIA ECOLOGICA CHE HA IL MASSIMO RISPETTO PER L’AMBIENTE

Cartolibreria sì, ma ecologica: è questa fin dall’inizio la missione di Verdelibri. Un assortimento di articoli molto ampio, ma con una scelta precisa da parte del suo titolare, il rispetto dell’ambiente. Quindi tutto il materiale è rigenerato, a cominciare dalla carta e dalla stoffa, e c’è un’attenzione particolare per la natura.

Inoltre in negozio una scelta di giochi educativi per una fascia che va dalla prima infanzia all’adolescenza e che possono diventare anche un intelligente regalo per Natale perché stimolano fantasia e creatività. In più c’è il vantaggio dell’orario continuato tutti i giorni.

Verdelibri, via Nizza 133 Torino.

Telefono: 011.7920066.

Orario da martedì a sabato 8.30-19.30 (chiuso lunedì), a dicembre aperto anche tutte le domeniche.