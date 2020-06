Che vergogna questa scuola

Traggo spunto dalla lettera del professor Nunzio Dell’Erba che ci ricorda che il 15 giugno 1920 assumeva le redini del ministero della Pubblica istruzione Benedetto Croce, asceso a quella carica che fu di personaggi come Francesco De Sanctis, Pasquale Villari e Michele Coppino, per affrontare il dramma della scuola in questo post Covid che pare sappia seminare più incertezze nel governo di quanto abbia fatto la stessa pandemia. Soprattutto per la mancanza di una visione di insieme sulle condizioni delle nostre scuole, dalle elementari ai licei. La scuola dei ragazzi e delle famiglie, degli insegnanti e del personale che oggi (ma forse pure domani) è sceso in piazza per gridarle secche al governo, alla ministra Azzolina e in generale alla politica che non capisce che non si può pensare e accettare che ci sia metà classe a scuola e l’altra a guardare un film. Oppure che i ragazzi finiscano tra i reticolati di plexiglas avvitati su scrivanie larghe pochi palmi di mano. Insomma i soliti giochi di parole infarciti da “vedremo, faremo..” a cui assistiamo da mesi. Quelli più duri della nostra vita. Non si sa se l’ora di lezione sarà abbassata a 40 minuti, e se ciò sarà utile, se si deciderà per il dimezzamento delle classi, perché (forse) servirebbero altre scuole. Non si sa. Questo pare il motto con cui accompagnare il problema scuola. Dimenticando proprio che le risorse stanziate (1,3 miliardi) sono meno della metà dei fondi che si ritenevano essenziali per la scuola prima del Covid. La situazione delle nostre scuole a Torino e in Piemonte è grave: crolli di soffitti, mancanza di manutenzione, bagni obsoleti, aule con intonaci fatiscenti. E banchi… Come garantire il diritto dell’istruzione a tutti? Non si sa. Troppo comodo se si rischia che un bambino su due debba restare a casa immaginando che risolva tutto la teledidattica che, tra parentesi, ha già tagliato fuori migliaia di ragazzi.

fossati@cronacaqui.it