I veri problemi per la sinistra

La storia di quel deputato democratico americano, pastore metodista, che ha voluto concludere la preghiera inaugurale della seduta del congresso con un termine di genere neutro, dicendo “Amen e Awoman”, merita solo una risata beffarda. L’ossessione dei compagni politicamente corretti di evitare i termini sessualmente distinguibili è ridicola. Sono certo che il (poco) reverendo yankee sapeva benissimo che “amen” è una parola di origine ebraica, recepita dal latino, che significa “Così sia”. Tuttavia ha finto di credere che fosse composta dalla parola “men” (uomo) e ha voluto aggiungere la parola “woman” per attrarre l’attenzione mondiale sulle discriminazioni sessuali, anche se queste buffonate lessicali non serviranno mai a eliminarle. Altrimenti si dovrebbe abolire l’articolo e mettere l’asterisco al posto della lettera finale di ogni termine che finendo in “o” o in “a” evidenzia il genere. E sono migliaia di parole, solo in italiano. Mel* e non la mela. Martell* e non il martello. Eccetera. Ma non basterebbe neanche, perché nel parlare l’asterisco è muto. Bisognerebbe dire martelloa, meloa, scarpoa. La nostra reazione può essere una sola: spingerci oltre la loro idiozia, per evidenziarla e farli vergognare. Fare petizioni per ribattezzare il comune di Luino in Luieleino. Raccogliere firme per cambiare il nome del paese di Leinì in Leieluinì. Chiamare ogni Duomo “Duomoedidonna”. Il famoso castello sul mare di Napoli dovrebbe essere indicato nella cartellonistica stradale come “Maschioefemmina” angioino. Persino il virus che tanto ci affligge dovrebbe essere chiamato “virfoeminus” perché “vir” in latino vuol dire uomo. Vi sembra demenziale? Han cominciato loro

