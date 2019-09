Vernice contro la banca all’Università: “Qui non la vogliamo”

Continuano le proteste degli studenti dell’Università di Torino. Della vernice è stata spruzzata contro le vetrine della filiale della Banca Alpi Marittime, la cui apertura all’interno della Palazzina Aldo Moro è prevista a breve. Ad accompagnare la bravata, la diffusione di una nota attraverso la quale gli studenti spiegano le ragioni del loro blitz.

“Pochi giorni fa sulla nuovissima Palazzina Aldo Moro sono stati messi dei cartelli che pubblicizzano le nuove vetrine che occuperà la Banca Alpi Marittime, prossima apertura nella Palazzina. Per chi non lo sapesse – scrivono gli studenti – la Palazzina Aldo Moro è uno spazio di proprietà dell’università che però, attraverso un accordo pubblico privato, sarà gestito da una azienda privata per circa 30 anni. Questa azienda, oltre a fare aule studio e qualche residenza ha affittato il 40% degli spazi a negozi di vario tipo. Dal Burger King, alla Piadineria Italiana, alla Banca Alpi Marittime. Praticamente l’università di Torino sta diventando un centro commerciale”.

Quindi l’affondo: “Ma come è possibile che gli studenti di scienze umanistiche non hanno mense gratuite, aule studio con posti sufficienti e vengono costruite delle banche? Negli ultimi anni nel nostro paese ci sono stati fortissimi cambiamenti dovuti alla crisi economica, alle riforme di austerity dell’Unione Europea, ai cambiamenti sia nel lavoro sia nell’istruzione. Anche l’università ha subito pesanti cambiamenti: è sempre più simile ad un’azienda, sempre più d’élite, sempre più privatizzata, sempre più sottomessa agli interessi delle grandi aziende che ci investono”.

Ecco quindi perché gli studenti ce l’hanno con la banca: “Le banche sono alcune di queste aziende che entrano in università finanziando la ricerca e modificandola secondo le loro esigenze competitive, oppure traggono profitto dall’apertura di nuovi conti o commissioni di prelevo, aprendo una filiale dentro l’università. Oppure, addirittura, come fa la Compagnia San Paolo concedendo prestiti per pagarsi gli studi agli studenti in difficoltà economiche.

Lo stravolgimento del diritto allo studio in sostanza. Proprio quelle banche che sono state le prime fautrici della crisi economica del 2008 che hanno pagato le fasce più povere della popolazione, adesso modificano l’università e traggono profitto dagli studenti”.

Ci saranno ancora proteste e altri gesti di sfida, insomma: “Questi cambiamenti dell’università che toccano in modo molto pesante anche Unito non fanno gli interessi degli studenti ma soltanto quello delle aziende private che lucrano sugli studenti in difficoltà, lucrano su chi non si porta il pranzo da casa, lucrano sulla conoscenza dei ricercatori. Noi diciamo no a questo tipo di modello universitario. Diciamo no alle banche dentro l’università. Vogliamo un’università accessibile a tutti, con borse di studio, mense gratuite, aule studio sufficienti, scevra dalle logiche di profitto delle multinazionali e delle banche”.