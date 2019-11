Il vernissage juventino fa 90: «Ma la Regione non ci aiuta»

È uno degli appuntamenti tradizionali del precampionato juventino, che suggella il legame tra la famiglia Agnelli e Villar Perosa. Nel 2020 ricorrerà il 90° anniversario del vernissage della partita Juve A-Juve B e il Comune vorrebbe sfruttare l’occasione e organizzare una serie di eventi, su più giorni, che diano lustro al paese e al territorio delle Valli Chisone e Germanasca, ma ha bisogno del sostegno sia economico, per esempio per far fronte ai costi del piano di sicurezza, sia promozionale della Regione.

Il sindaco Marco Ventre si è già mosso dall’estate per ottenere un incontro e affrontare l’argomento: «Ho richiesto un incontro con l’assessore allo Sport della Regione Piemonte Fabrizio Ricca. Nonostante le mille chiamate, i contatti con i consiglieri che si dicono espressione del territorio, vedi il signor Valter Marin, nulla si è mosso» è lo sfogo sul suo profilo Facebook. «Ricordo che sentire i territori e le esigenze degli stessi, confrontarsi con i rappresentanti delle comunità è un dovere e per certi versi un piacere – aggiunge il primo cittadino villarese -. Non posso e non voglio sempre andare a bussare alle porte con il cappello in mano».

Dalla Regione assicurano che l’incontro si farà: «L’incontro è programmato, semplicemente Ricca è stato via per un periodo» rassicura il leghista Marin. «Il vernissage è un evento solo nostro, che si svolge in un territorio in profonda crisi. Valorizzarlo avrebbe ricadute importanti» argomenta Ventre, che è tifoso juventino. Due anni fa, per esempio, l’esordio in maglia bianconera di Cristiano Ronaldo è stato proprio a Villar Perosa e il paese è stato per diversi giorni sotto gli occhi del mondo. Il primo cittadino villarese vuole anche approfittare dell’incontro con l’assessore regionale per parlare di un’altra iniziativa: «Nel 2021 ospiteremo le Mini Olimpiadi di Valle e ci servirebbero dei fondi, perché abbiamo la pista d’atletica da sistemare».