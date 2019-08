«E’ vero, le donne faticano di più ma mi tengo stretta la mia stella»

Semplice come le verdure con cui ama condire i propri piatti, solare come i colori che ne vengono fuori, spontanea come quelle erbe di montagna che raccoglie ogni giorno prima di chiudersi nella sua cucina e creare. Il viaggio fra gli chef stellati piemontesi di CronacaQui alla vigilia di Ferragosto passa dal Gardenia di Caluso di Mariangela Susigan, unica stella Michelin donna del torinese. Pur essendo originaria di Treviso, la Susigan ha trovato in Canavese la giusta dimensione per intraprendere una carriera che l’ha condotta a raggiungere il prestigioso riconoscimento e, soprattutto, l’affetto dei suoi clienti.

Mariangela, cosa significa avere la stella da quasi vent’anni?

«Questi anni per me sono stati un percorso di crescita, è una soddisfazione riuscire a mantenere la stella perché è necessario nutrirla sempre per non perderla».

Pensa che un giorno guadagnerà anche la seconda?

«Non mi dispiacerebbe, ma non penso che cambierei il modo di fare, il mio obiettivo rimarrebbe sempre lo stesso: rendere felice il mio cliente a tavola».

Lei sarà aperta fino a fine a mese con tanto di serate a tema dedicate alla notte di San Lorenzo. A Torino la maggior parte dei suoi collegi hanno chiuso ad agosto.

«Torino non è ancora così turistica e, in parte, neppure il Canavese. Certo, qui siamo nel “fuori porta”, quindi in estate come la domenica il passaggio è maggiore rispetto alla città e pertanto ritengo di potere tenere aperto almeno fino a dopo ferragosto».

Dica la verità, in quanto donna ha dovuto faticare di più per arrivare dov’è?

«La discriminazione, se così la vogliamo chiamare, esiste, inutile negarlo. Ed è strano dato che cucinare è un mestiere in origine femminile. Una volta erano le donne a stare in cucina. Per quanto mi riguarda, ho avuto la fortuna di avere una mamma che faceva la cuoca e ho imparato da lei, ereditando, inoltre, il carattere forte di mio padre. Nessuno con me si sarebbe potuto permettere di alzare la cresta…».

Quali sono i sacrifici maggiori per una donna?

«Essere chef significa fare delle scelte come per esempio rinunciare a formare una famiglia subito. Io ho due figli, li ho cresciuti portandomi in cucina i box, giocavano fra le pentole si può dire. Oggi sono soddisfatta, mio marito mi aiuta in sala e loro lavorano entrambi nel campo dell’enogastronomia».

Quali sono suoi piatti forti di questa estate?

«Il piatto forte è l’orto, un antipasto a base di radice condito con un olio di gemme di abete e una salsina di mandorle. Sempre come antipasto propongo il microbollito o la carpionata multipla. Come primo consiglio zuppa fredda di pomodori datterini con burrata e ravioli di melanzana, plin di pollastro nocciola e maggiorana. Di secondo, fritto misto alla piemontese sempre tutti i giorni da anni, quaglia cotta nella stagnola e ricoperta di terra».

Cucinerà anche in vacanza?

«Certamente, farò da mangiare tutto il giorno, ma cose semplici come pesce con qualche insalata interessante, cetrioli con lo yogurt. Amo la semplicità, l’importante è la materia prima».