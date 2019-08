Il vero Monet ad Asti: Torino si accontenta della mostra virtuale

Artisti come rock star per i quali è necessario addirittura aprire una prevendita con tre mesi di anticipo sulla data dell’inaugurazione. Cose che capitano quando i pittori del caso sono del calibro di “Monet e gli Impressionisti di Normandia” attesi nella grande mostra di Palazzo Mazzetti ad Asti, dal 13 settembre a febbraio 2020. E cose che capitano ultimamente, e sempre più, fuori porta dato che a Torino, al momento, sembrano mancare i grandi nomi in grado di attirare folle e meritare prevendite.

Neppure l’“Auto – ritratto” di Leonardo, in mostra ai Musei Reali fino a qualche settimana fa in occasione dei 500 anni dalla morte del genio di Vinci, ha fatto il botto di visitatori (secondo quanto denunciato dall’Ascom). E smacco nello smacco per quanto riguarda Monet, la città della Mole si è dovuta accontentare dell’esposizione virtuale in corso alla Palazzina di Caccia di Stupinigi. Un’iniziativa interessante e originale ma che lascia l’amaro in bocca se si pensa che a 50 chilometri arriveranno 75 opere che raccontano il movimento impressionista nella regione francese della Normandia.

“Claude Monet-The immersive experience”, questo il titolo della mostra virtuale, può in ogni caso essere il punto di partenza di un mini tour all’insegna del genio francese. Il percorso espositivo di Palazzo Mazzetti, invece, vedrà protagonisti i capolavori “reali” di Monet, ma non solo. Ci saranno anche opere di altri pittori impressionisti come Eugène Boudin, Thèodore Gericault, Jean-Baptiste Corot, Charles Daubigny, Jacques Villon, Auguste Renoir e Pierre Bonnard.

Tutte le opere arriveranno in prestito dalla collezione Peindre in Normandie, una delle raccolte più importanti del periodo impressionista. Tra i capolavori di Claude Monet spiccano “Camille sulla spiaggia” del 1870 e “Barche sulla spiaggia di Etretat” del 1883. Ma ci sarà anche “Tramonto, veduta di Guernesy” di Renoir datato 1893 e “La spiaggia a Trouvillle” che Courbet realizzò nel 1865. Per chi non volesse perdere l’occasione di vedere tutti questi capolavori in una volta sola, può approfittare delle prenotazioni o delle prevendite on line sul sito di Palazzo Mazzetti www.palazzomazzetti.eu.