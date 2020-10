Con il Verona Dybala titolare: De Ligt pronto per rientrare

Andrea Pirlo gioca a carte quasi scoperte in vista della gara di stasera all’Allianz Stadium contro l’Hellas Verona. «Dybala gioca, non ho avuto bisogno di pungolarlo – ha detto il tecnico sulla Joya – e aveva bisogno di allenarsi perché è stato fermo per molto: arrivava da infortunio e poi da un virus durante la pausa per le Nazionali, ha avuto poco tempo per mettere benzina ma dopo che è entrato a Kiev ora è giusto che parta dall’inizio».

Pirlo rilancia l’argentino, mentre per quel che riguarda Cristiano Ronaldo continua a tenere il fiato sospeso: «Aspettiamo l’esito dei tamponi perché li abbiamo fatti stamattina (ieri, ndr) sia noi, sia lui da casa, ma direi che è indisponibile in ogni caso per il Verona perché dopo l’eventuale tampone negativo deve sottoporsi alla visita di idoneità». Il mirino, dunque, si sposta sulla sfida di mercoledì contro il Barcellona in Champions, per la quale basterà un tampone negativo di Ronaldo entro martedì.

Ma oggi c’è il campionato, Pirlo non vuole veder sfuggire via il Milan, capolista con quattro punti di vantaggio sui bianconeri, e al fianco di Dybala schiererà Morata: «Lo abbiamo comprato per questo, perché è un giocatore forte e che poteva darci diverse soluzioni – il commento dell’allenatore sullo spagnolo, autore di tre gol nelle ultime due uscite – e conosce molto bene Paulo: hanno già giocato insieme, possono coesistere tranquillamente e spetterà loro trovare le giocate migliori durante la partita».

Poi, qualche dubbio in più sul terzo volto dell’attacco, con il ballottaggio Ramsey-Kulusevski che vede il gallese leggermente favorito. Il reparto che ancora va disegnato in vista del Verona, invece, è la mediana: «Starà sicuramente fuori Chiesa (è squalificato, ndr) e poi per il resto abbiamo diverse carte – ha detto Pirlo – con tanti giocatori che possono ricoprire più ruoli: Bernardeschi lo vedo bene esterno a tutta fascia come alla Fiorentina, a centrocampo ho quattro giocatori compatibili che ruoteranno a seconda delle partite». De Ligt, invece, scalpita e attende l’ok dell’ortopedico per rientrare.