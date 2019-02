Veronica Flores, la coniglietta concede il bis

Non sono molte le starlette che, ad appena 25 anni, possono vantare nel proprio curriculum non una, ma due apparizioni sulla rivista patinata più famosa di sempre, almeno tra i maschietti. Veronica Flores, modella messicana dall’indiscutibile fascino, può celebrare questo primato.

Recentemente, infatti, ha concesso il bis, realizzando uno shooting davvero bollente per Playboy in cui, quasi come un’opera d’arte vivente, si è lasciata immortalare tra colori e pennelli, pronta a farsi dipingere dalle mani esperte di un fortunato pittore.

La sua popolarità, non solo in Messico, è a livelli altissimi. Tra le sue passioni, oltre alla buona cucina, c’è anche lo sport. Oltre che per il calcio, va matta per il football americano e si è letteralmente scatenata dopo l’ultimo trionfo dei Patriots nel Superbowl.