Veronica Weffer, la sexy turista che infiamma il web

Sui social è una vera celebrità, i suoi viaggi in giro per il mondo sono seguitissimi su Instagram ma soprattutto su Youtube, dove il suo canale è tra i più cliccati: siamo parlando di Veronica Weffer, la sexy turista sudamericana.

Il suo canale, Viajando con Vero, consente proprio a tutti di viaggiare con la fantasia. Nessuna meta è preclusa, nessun posto è inaccessibile: dall’America Latina all’Europa Centrale, dalle isolette dei Caraibi ai resort sulle Alpi, la bella Veronica ci porta ovunque.

Certo, non è chiaro se il successo del canale sia legato alla possibilità di ammirare le bellezze del mondo o piuttosto le esuberanti forme della procace Vero, ostentate e messe in mostra con compiaciuto orgoglio per la felicità dei fan. Ma in fondo, perché non unire l’utile al dilettevole?