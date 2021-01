Veronika Rajek, la slovacca con l’Italia nel cuore

È bionda, esuberante e ha un sorriso contagioso, anche se non è la prima cosa che gli uomini notano in lei. Impossibile, infatti, non dare una sbirciatina al voluminoso décolleté che la giovane modella mette sempre in evidenza con scollature vertiginose.

Originaria della Slovacchia, Veronika Matasova è diventata a tutti gli effetti Veronika Rajek dopo il matrimonio, celebrato nel 2019. Lavora come modella da quanto era una teenager e vive a Milano da quando aveva 14 anni.

Per questo motivo, ma non solo, ha l’Italia nel cuore. Contraria ai ritocchini, è una paladina della bellezza all natural. Soprattutto perché Madre Natura è stato davvero prodiga con lei.