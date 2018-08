VERSO CHIEVO-JUVE. Allegri: “Ronaldo giocherà, ma guai a pensare di aver già vinto”

Il tecnico bianconero in conferenza: "Bisogna tornare con i piedi per terra. L'addio di Marchisio? Scelta condivisa"

Sul disastro di Genova: "Giusto non far giocare Genoa e Samp"

Si riparte. Domani, sabato 18 agosto, la Juventus giocherà allo stadio Bentegodi contro il Chievo Verona per la prima giornata di campionato. Occhi puntati sull’esordio in Italia di Cristiano Ronaldo, che, ovviamente, sarà in campo dal primo minuto. “Non bisogna cadere nell’errore che se c’è Ronaldo vinciamo per forza – ha detto in conferenza stampa Massimiliano Allegri -. Lui ci aiuta a vincere se la squadra gira, quindi è arrivato il momento di mettere da parte il momento di eccitazione per l’arrivo di grandi giocatori e del più grande di tutti e di tornare con i piedi per terra”.

SULL’ADDIO DI MARCHISIO.

Il tecnico bianconero commenta l’addio del Principino: “Devo ringraziare Claudio perché in quattro anni con me ha dimostrato di essere un grande giocatore, un grande uomo e un grande professionista, esempio per tutti i giocatori che sono arrivati alla Juve. Abbiamo preso questa decisione condivisa con lui, farà un’esperienza da un’altra parte”.

SUL DISASTRO DI GENOVA.

“Credo che sia stata giusta la decisione di non fare giocare Genoa e Samp. Noi ci adeguiamo, giocando sabato nel giorno del lutto nazionale, ma lo faremo nel rispetto e nella vicinanza a chi ha subito la tragedia. Su cosa è successo ci sono poche parole da dire, quelle dette sono tutte superflue. Sono tutti bravi a parlare, credo che ci sia molto da fare”.