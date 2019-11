Verso il derby, Sarri mette in guardia la Juve: “Contro il Toro basta cali mentali. La Var? non mi piace…”

"Non è una partita normale ma è più importante per i granata che per noi. Pjanic in dubbio. Dovremo cercare di mantenere il match su binari adatti alle nostre caratteristiche"

Basta cali mentali. Ne è convinto Maurizio Sarri, che contro il Torino, prossimo avversario, domani sera, nel derby numero 199, mette in guardia i suoi ragazzi.

L’OMAGGIO AL GRANDE TORINO

Nel punto pre-partita, tuttavia, il tecnico toscano non si limita a parlare solo di campo e fomazioni. Ma accenna anche alla storia. Della stracittadina, in particolare. E sì, da appassionato di “grande calcio“, anche di quello che fu il mito del “Grande Torino“. Squadra che negli anni scorsi egli stesso ha omaggiato salendo a Superga.

PRESTO A SUPERGA

“Il Grande Torino – spiega il tecnico bianconero in conferenza stampa – è stato uno dei miti dello sport. Negli anni passati mi sembrava doveroso rendergli omaggio. Non sono ancora salito a Superga ma a maggio lo farò”.

GUAI AI CALI MENTALI

Tornando ai fatti del campo, nel derby della Mole ognuna delle sfidanti avrà le sue tensioni: rischio esonero per Mazzarri, in casa granata, e il duello con l’Inter per i bianconeri. Ma “un derby non è mai una partita completamente normale” sottolinea Sarri. Il derby, aggiunge “è sempre una partita speciale e spero che questo ci aiuti a non subire cali mentali”.

VALE PIU’ PER IL TORO

E quello di domani sera? “vale più per loro” replica il mister. “Può dare una carica emotiva importante ed è per questo che mi aspetto un Torino da battaglia. Ma anche per noi è importante. Il derby ha un significato per i punti in palio e non solo”. In ogni caso: “Mi aspetto un Toro dalle grandissime motivazioni. Noi dovremo cercare di mantenere la partita su binari adatti alle nostre caratteristiche”.

RISPETTO PER MAZZARRI

Toro allenato da Mazzarri, toscano come Sarri. E nei cui confronti, ribadisce l’allenatore della Juve: “Bisogna portare grandissimo rispetto“. Mazzarri, ammette Sarri: “ha fatto benissimo a Napoli e anche a Torino: non ci si può far condizionare dalle ultime partite. Ho grande considerazione di lui, come credo l’abbia la stragrande maggioranza dei tifosi granata”.

PJANIC, PIU’ NO CHE SI

E a proposito di campo: come giocherà la Juve? Chi scenderà in campo? “Non so se Pjanic ci sarà, non so se si allenerà con noi, quindi non so se giocherà” si affretta a precisare Sarri mettendo un po’ le mani avanti. In difesa, davanti a Szczesny, dovrebbe esserci spazio per Cuadrado, Bonucci e De Ligt, e forse anche per Alex Sandro: “Stiamo provando più De Sciglio di Danilo” ammette il tecnico, contribuendo a non dissipare i dubbi.

RAMSEY DALLA PANCHINA

In mezzo, si profila il ballottaggio con Ramsey che probabilmente dovrebbe partire dalla panchina: “Se considero quanto tempo ha speso allenandosi con noi negli ultimi 20 giorni, posso dire che contro il Genoa l’ho visto bene. Non so quanto possa durare in partita, ma ho visto una prestazione di buon livello”.

L’OPINIONE SULLA VAR

Ancora, nei giorni si parla di Var e decisioni arbitrali contestate, Sarri prova a dire la sua: “A me piace più quando gli arbitri in campo arbitrano, ma questa è una opinione strettamente personale”. Ma “se mi chiedete se a me piace, vi dico di no“. Le regole, aggiunge “sono queste, non tutte sono completamente condivisibili compreso il regolamento sui falli di mano, su cui ancora non ho capito niente nonostante abbia letto e mi sia informato”.

DOBBIAMO ADEGUARCI ALLE REGOLE

E poi, rilancia: “Dobbiamo adeguarci. Anche nella vita di tutti i giorni ci sono regole che io considero assurde, ma non è che posso farmi arrestare”. “Il Var – sottolinea – era nato per ovviare ad errori macroscopici, ma se viene chiamato 3-4 volte a partita…”. E per quanto concerne la possibilità di introdurre un paio di chiamate dalla panchina: No, sbotta “un paio non mi basterebbero, sarei a rischio espulsione continuo”.