Verso il derby: tegola Torino, guaio muscolare e nuovo stop per Iago Falque

Mazzarri non potrà contare neanche su Rincon: anche oggi il centrocampista venezuelano ha seguito un programma di lavoro personalizzato

Piove sul bagnato in casa granata. Non bastava il ko rimediato a Roma dalla Lazio e la squalifica, per una giornata, del difensore Nicolas Nkoulou (espulso nel match contro i biancocelesti. Al suo posto dovrebbe giocare Lyanco). Ora ci si mette anche l’infermeria a rovinare i piani di mister Mazzarri.

INFORTUNIO PER IAGO FALQUE

Nell’allenamento di oggi pomeriggio al “Filadelfia“, infatti, si è nuovamente fermato Iago Falque: il centrocampista offensivo spagnolo ha accusato un problema muscolare alla coscia sinistra. “Il grado dell’infortunio – spiega una nota del club del presidente Cairo – verrà valutato nei prossimi giorni”.

PRONTO L’ASSE BELOTTI-VERDI

L’assenza di Iago Falque crea non pochi grattacapi in attacco, dove Mazzarri sembra orientato ad affidarsi al tandem Belotti-Verdi, con Zaza pronto a subentrare a partita in corso (anche se non è escluso l’impiego fin dal primo minuto dell’ex Valencia).

ANCHE RINCON E’ OUT

Iago Falque ma non solo. A peggiorare il quadro, il fatto che il tecnico granata non potrà contare neanche su Rincon: anche oggi il centrocampista venezuelano ha seguito un programma di lavoro personalizzato a causa del problema muscolare accusato nei giorni scorsi. Problema che gli aveva già fatto saltare la partita di mercoledì contro Immobile e compagni .

DOMANI LA LISTA DEI CONVOCATI

In ogni caso, la lista completa dei convocati granata per il derby di domani sera sarà diramata dal tecnico solo dopo la sessione di rifinitura in programma domani mattina.