VERSO INTER-JUVE. Sarri punta sulla coppia CR7-Higuain, Conte si affida a Lukaku

Le ultime sulla super sfida del Meazza: gioca Cuadrado in difesa. Per l'Inter ci sarà Martinez in coppia con il belga

Tutto esaurito allo stadio San Siro di Milano per il 236° derby d’Italia: oltre 75mila i tifosi attesi per un incasso di circa 6.5 milioni di euro, record assoluto per una partita di Serie A. E’ Inter-Juventus, una sfida che può valere tanto, anche in chiave Scudetto. Calcio d’inizio alle ore 20.45, diretta Sky.

LE PROBABILI FORMAZIONI

INTER

Sei vittorie su sei per l’Inter di Antonio Conte, che questa sera si affiderà alla coppia Lautaro Martinez-Lukaku, vista la squalifica di Sanchez. In difesa confermato il trio Godin-De Vrij-Skriniar davanti al capitano Handanovic, con D’Ambrosio e Asamoah sulle fasce. Il centrocampo con tutta probabilità sarà composto da Barella, Sensi e Brozovic.

JUVENTUS

Maurizio Sarri punta invece sulla coppia Ronaldo-Higuain, che quasi certamente verranno supportati da Ramsey, che agirà dietro le due punte. Il centrocampo bianconero resta composto da Matuidi, Pjanic e Khedira, mentre, insieme a Bonucci e De Ligt, giocheranno in difesa Cuadrado e Alex Sandro. In porta c’è Szczesny.