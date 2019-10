Verso Inter-Juve, Sarri: “Quanto vale per lo scudetto? Un numero vicino allo zero”

A San Siro il derby d'Italia: la Vecchia Signora sfida i nerazzurri del grande ex Conte, primi a punteggio pieno

Il derby d’Italia tra Inter e Juventus è senza dubbio il big match della settima giornata di campionato. Da un lato la squadra allenata dal grande ex Antonio Conte, prima in classifica a punteggio pieno; dall’altro la Vecchia Signora, che insegue a due punti, affidata a Maurizio Sarri, che ridimensiona – o almeno ci prova – l’importanza del match e della posta in palio.

Quando nella conferenza stampa della vigilia gli si chiede quanto valga questa partita in chiave scudetto, il tecnico di Figline Valdarno risponde così: “Un numero vicino allo zero. Perché ci aspettano altre 31 gare ed è quindi prematuro parlare di lotta per il tricolore”.

Sulla sfida con l’Inter – come riferisce il profilo Twitter della Juventus – afferma: “Domani troviamo una squadra forte, in un momento di salute. Nella singola partita non ci sono favorite, vedo solo due squadre forti. E’ una bella sensazione sapere di giocare una partita così”. E ancora: “L’Inter è una squadra completa, molto pericolosa e brava a ripartire. Sarà una gara bellissima”.