VERSO INTER-TORINO. Mazzarri: “Ripartiamo dal secondo tempo contro la Roma”

Il tecnico dovrà fare a meno di Niang. Diversi i calciatori non al top della forma: "Ormai si gioca in 14, i cambi saranno determinanti"

Dopo la sconfitta all’esordio contro la Roma, il Torino è chiamato a un’altra sfida delicata: domani (domenica 26 agosto), alle 20:30, i granata scenderanno in campo a San Siro contro l’Inter.

Walter Mazzarri sfida il suo passato: “Sarà una partita importante – ha detto il tecnico di San Vincenzo in conferenza stampa -Contro la Roma è mancato solo il risultato, sono fiducioso. Nel secondo tempo ho visto un grande Toro”.

Occhi puntati sui bomber. Icardi da un lato, Belotti dall’altro. “Belotti lo scorso anno non ha reso per via di diversi problemi. E’ un uomo squadra, gioca a tutto campo e se sta bene fisicamente può fare la differenza”.

Per quanto riguarda la formazione, il Toro dovrà fare a meno di Baselli, Lyanco, Parigini e Niang. Diversi i calciatori non al top della forma (Ansaldi, Zaza, Soriano, Aina, Djidji, Ljajic). “Le partite – evidenzia l’allenatore toscano – si giocano in 14 e non più in 11: i tre campi possono risultare determinanti”.