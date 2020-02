Verso Juve-Fiorentina, Sarri: “I tifosi vanno conquistati con i risultati”

La parola d’ordine è riscatto. Rialzarsi, subito. Dopo il ko col Napoli, la Juventus affronterà la Fiorentina nel lunch match (domenica 2 febbraio, ore 12:30) della 22a giornata di campionato. Allo Stadium non sono concessi passi falsi.

LE DICHIARAZIONI DELLA VIGILIA DI MAURIZIO SARRI (dal profilo Twitter della Juventus):

SULLE POLEMICHE DOPO LA SCONFITTA COL NAPOLI IN MERITO ALLE SUE DICHIARAZIONI DEL POST PARTITA:

“So poco delle polemiche. Credo sia stata strumentalizzata una frase banale: parlavo solo di affetto per un gruppo con cui ho lavorato per tre anni (riferendosi al Napoli, ndr). Quel lavoro mi ha permesso di arrivare al top dei club italiani, la Juventus”.

COME CONQUISTARE I TIFOSI DELLA JUVE:

“Il tifoso juventino va conquistato con i risultati, e la rabbia per il brutto risultato e la brutta prestazione è comprensibile. Il problema del calo di intensità sembrava superato, ma domenica si è visto che dobbiamo ancora lavorarci”.

SERVE CONTINUITA’:

“I numeri non sono preoccupanti, perché il percorso è buono, in campionato, #UCL e #CoppaItalia. Detto questo, tutti abbiamo la sensazione di poter far meglio, specie nella continuità. I cali sono arrivati alla fine di mini cicli, a dicembre e gennaio”.

SULLA FIORENTINA:

“La Fiorentina difende con intensità e densità non comuni e sa ripartire, come dimostrano i risultati delle ultime partite. Noi dovremo muovere velocemente la palla per evitare traffico. In difesa, non dovremo perdere le posizioni”.

SU KHEDIRA:

“Negli ultimi giorni ha avuto l’influenza. I tempi del rientro non sono valutabili, anche se il percorso non dovrebbe essere lungo”.

SULLE SUE AMBIZIONI:

“Per cosa vorrei essere ricordato alla Juve? Per qualche vittoria importante, anche se questo è un club abituato a vincere”.

SUL KO DI NAPOLI:

“Tatticamente la partita di Napoli non è un riferimento attendibile, dato che eravamo scarichi e senza energie mentali e nervose; in quei casi, la prestazione decade”.

SU PJANIC:

“Pjanic aveva una contusione, ma da due giorni lavora con noi, quindi è disponibile”.

SU BUFFON:

“Quando giocherà? Non lo so, quando ricominceremo a giocare ogni tre giorni ci saranno rotazioni”.

RABIOT O MATUIDI?

“Dipende esclusivamente dalle partite e dalle situazioni che prevediamo di trovare in campo”.

SULLA CESSIONE DI EMRE CAN:

“Io fin dall’inizio ho lavorato con 27 giocatori, senza chiedere nulla. Che qualcuno, come Emre Can, abbia avuto qualche difficoltà in più a inserirsi, è normale. Ma questo non sminuisce le sue qualità”.

SUL MERCATO:

“Non ho chiesto niente al Club, né in estate né a gennaio. La rosa della Juve è forte, e io mi devo adattare alle sue caratteristiche”.