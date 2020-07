Verso Juve-Lazio, Sarri sul futuro: “Voglio onorare il contratto”

La 34esima giornata di campionato può essere quella della svolta scudetto per la Juventus di Maurizio Sarri, contestatissimo dopo gli ultimi risultati. Allo Stadium arriva una Lazio ormai fuori dai giochi o quasi: fallire è vietato per riprendere la marcia verso il tricolore. Alla vigilia del match, si giocherà lunedì 20 luglio alle 21:45, il tecnico bianconero parla anche del suo futuro: “Intendo onorare il mio contratto”.

LE DICHIARAZIONI DI SARRI (tratte dal canale Twitter della Juventus):

SULLA LAZIO

«La Lazio ha disputato una grandissima stagione, da grande squadra. E’ una partita difficile, contro una squadra forte».

PROBLEMA DIFESA

«In questo momento non abbiamo problemi a fare gol, dobbiamo essere più solidi. Dobbiamo capire se la verità è nei 0 gol subiti in 5 partite o 9 in 3 partite. Serve continuità, è importante il lavoro che tutti fanno per la squadra».

PARTITE STRANE

«Abbiamo trovato tre squadre in grande condizione nelle ultime gare e tutte le squadre hanno difficoltà a tenere in mano le partite per 90 minuti in questo momento. Stiamo assistendo a partite strane».

IL PUNTO SUGLI INFORTUNATI

«Bentancur, de Ligt e Bonucci hanno fatto lavoro differenziato, ora li rimettiamo in gruppo e vediamo le condizioni. Chiellini è un po’ più indietro. Domani vediamo chi è in grado di giocare, pronti con soluzioni alternative».

LE CRITICHE

«Le critiche fanno parte della normalità di questo mestiere. La squadra è abituata a lottare per questi traguardi e da quel punto di vista dà garanzie».

IL FUTURO DI SARRI

«Il mio futuro è domani, dobbiamo pensare alle singole partite e la testa deve essere concentrata sulle partite, a cominciare da quella di domani. In testa ora dobbiamo avere solo la Lazio».