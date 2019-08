Verso Juve-Napoli, Martusciello: “Sarri potrebbe esserci”

A presentare il big match tra Juventus e Napoli, in conferenza stampa, è Giovanni Martusciello, vice di Maurizio Sarri. Che lascia una porticina aperta sulla possibilità di vedere in panchina il grande ex di turno, fermato dalla polmonite. “Sarri – riporta il profilo Twitter della Juve – è sempre stato presente alla Continassa. Sta bene, deve ultimare dei test nel pomeriggio e vediamo se riesce a esserci domani. Vorrei che fosse in panchina, perché lui è l’allenatore della Juve ed è giusto che partecipi a questa festa. Se non ce la farà, troveremo sicuramente una soluzione di conseguenza”.

Anche per Martusciello, ischitano, quella col Napoli non è una gara come le altre: “Sarà una partita particolare e rappresenterà un’emozione speciale, a livello professionale e personale. E’ una partita importante per noi, per loro e per il mondo calcio”.

Tanti elogi per i partenopei: “Un’ottima squadra, allenata bene da Ancelotti. Anche se arriva a inizio campionato, è un match importantissimo e siamo motivati a fare bene, anzi, benissimo. Il nostro obiettivo è la vittoria”.