VERSO JUVE-REAL. Allegri: “Eliminarli sarebbe un vanto”. Zidane: “Io sulla panchina bianconera? Mai dire mai”

Cancellare Cardiff per tentare l’impresa. Martedì la Juventus ospiterà il Real Madrid nella gara d’andata dei quarti di finale di Champions League in un Allianz Stadium che s’annuncia in versione bolgia. Il ricordo della finale persa a giugno contro i galacticos fa ancora male, ma Max Allegri guarda avanti con fiducia: “Eliminare il Real sarebbe un motivo di vanto. Domani è una serata di gala: il pubblico deve starci vicino con l’orgoglio per quanto questi ragazzi stanno facendo”.

L’ANALISI TATTICA.

“Se saremo bravi terremo la palla, e se invece il possesso lo avranno loro, dovremo essere ordinati. Il Real è micidiale a campo aperto, ti entra in area in due passaggi. Serviranno straordinarie marcature e ottima fase difensiva” afferma Allegri. “Il doppio confronto va tenuto aperto. L’ideale sarebbe non prendere gol e segnarlo. Vorrei che giocassimo come nel primo tempo di Cardiff, restando sempre dentro la partita”.

SULLA FORMAZIONE.

Mancheranno Pjanic e Benatia, due assenze pesantissime. Al posto del centrocampista bosniaco “giocherà uno tra Marchisio e Bentancur” spiega Allegri. Per quanto riguarda la difesa, “devo valutare tra Rugani e Barzagli”.

GRINTA CHIELLO.

“Se si vuole arrivare fino in fondo in Champions, allora Barcellona, Real e Bayern li devi incontrare sempre”. Giorgio Chiellini suona la carica: “Non vogliamo vendicare la finale di Cardiff, piuttosto c’è il desiderio di proseguire e di confermarsi ad alti livelli contro una delle squadre più forti al mondo”.

PARLA ZIZOU.

Il grande ex Zinedine Zidane ricorda che “questa partita non ha niente a che fare con quella di Cardiff”. A un possibile ritorno alla Juve da allenatore, risponde con il più classico dei “mai dire mai”.

La città gli è nel cuore: “Qui ho imparato molto, come giocatore e come uomo. A Torino mi hanno accolto come una famiglia e ho un buon ricordo di quegli anni. Ma ora sono dall’altra parte…”.