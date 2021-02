Verso Juve-Roma, la carica di Pirlo: “Il ko con l’Inter ci ha resi più forti”

All’Allianz Stadium sarà Juventus contro Roma: terza contro quarta, separate da un punto in classifica (in attesa che i bianconeri recuperino la partita d’andata contro il Napoli).

PIRLO: “ROMA FORTE ED IN LOTTA PER LO SCUDETTO”

Alla vigilia della partita Andrea Pirlo ha parlato dei giallorossi, lodando la stagione fatta finora dagli avversari domani attesi a Torino: “La Roma è una delle squadre che gioca meglio in Italia. Fonseca sta facendo un ottimo lavoro, nonostante le critiche, ha portato la squadra nelle parti alte della classifica, in lotta per lo Scudetto. Sarà una partita molto difficile, dobbiamo sbagliare poco e fare molta attenzione alle loro ripartenze”.

“KO CON L’INTER CI HA RESO PIU’ FORTI”

Il successo in Supercoppa prima ed in Coppa Italia poi ha caricato l’ambiente bianconero, come ha confermato lo stesso Pirlo: “La sconfitta di campionato contro l’Inter ci ha aiutato a crescere. Siamo migliorati tanto sotto l’aspetto mentale. Certo, è difficile trovare la perfezione, ma ci stiamo lavorando partita dopo partita, sperando di raggiungerla presto”.

OUT DYBALA E RAMSEY

Non ci saranno Dybala e Ramsey, come confermato dal tecnico dei bianconeri in conferenza stampa: “Si sono allenati entrambi, ma resteranno fuori per precauzione”. Pirlo ha poi parlato anche di Cristiano Ronaldo, che oggi compie 36 anni: “Ha ancora tanta passione e determinazione. Mi ha sorpreso vederlo tutti i giorni in allenamento, dopo tutti i record raggiunti ha ancora la stessa voglia di giocare a calcio, vuol dire che è un eroe. Ho grande ammirazione per lui”.