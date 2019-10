Verso Juventus-Genoa, Sarri: “Troppi gol subiti? La serie A è cambiata”

Il tecnico bianconero s'arrabbia quando gli fanno notare le reti incassate: "Nulla di grave per Pjanic, ma per ora è indisponibile"

Rientra Ronaldo, chance per Bentancur

L’occasione per dimenticare Lecce è dietro l’angolo. Rimasta in vetta alla classifica di serie A nonostante il pareggio del Via del Mare, la Juventus è attesa domani sera (ore 21) da un altro test contro una pericolante, il match dello Stadium contro il Genoa.

In conferenza stampa Maurizio Sarri fornisce più di un’indicazione sull’undici di partenza. Scontato il ritorno di Cristiano Ronaldo, mentre i dubbi principali riguardano gli altri interpreti dell’attacco e il modulo da adottare: “Se non dovesse esserci Higuain diventa difficile pensare a un 4-3-3. Vediamo prima di tutto i giocatori a disposizione, poi decidiamo”, chiarisce il tecnico.

“Per Pjanic c’è solo un affaticamento muscolare, niente lesioni, ma per il momento non è disponibile”, chiarisce Sarri. “Bentancur invece ha fatto tutto l’allenamento e quindi potrà esserci. Douglas Costa potrebbe essere convocato ma se giocasse sarebbe solo per uno spezzone di gara”.

L’allenatore juventino, poi, s’arrabbia quando gli chiedono conto dei gol subiti: “Ricordiamo però anche che siamo la miglior difesa del campionato. La serie A è cambiata, si segna di più, se si continua così i gol subiti a fine stagione saranno di più di quelli di qualche anno fa”.