Verso Porto-Juve, Pirlo: “La Champions è un obiettivo, dobbiamo essere pronti”

Dybala non è pronto, Bonucci out, c'è Ramsey. Chiellini: "Cristiano Ronaldo un valore aggiunto"

La Champions League entra nel vivo con l’andata degli ottavi di finale. La Juventus vola nella terra di Cristiano Ronaldo per affrontare domani (mercoledì 17 febbraio, ore 21), il Porto.

LE DICHIARAZIONI DI CHIELLINI (dal profilo Twitter della Juve):

IN LOTTA PER TUTTI GLI OBIETTIVI

«Arriviamo da un periodo positivo, la partita di sabato non ci scalfisce. Siamo in lotta per tutti gli obiettivi e ora inizia un altro grande obiettivo. Ci arriviamo con entusiasmo, pur consapevoli degli ostacoli».

SUL PORTO

«Il Porto difende molto bene, è una squadra fisica e dovremo essere bravi a non sbattere contro il loro muro ed evitare di subire ripartenze che potrebbero essere devastanti. I loro attaccanti sono pericolosi sia negli spazi che nei cross, ma hanno ottimi giocatori anche sugli esterni. Dovremo farci trovare pronti».

SUI COLLEGHI DI REPARTO

«Siamo 4 difensori centrali tutti di alto livello. Le scelte sono del Mister, da parte nostra sappiamo di dover essere sempre pronti, accettando ogni scelta. A vincere è la squadra, ci siamo alternati, ma c’è un grande feeling tra noi».

LE INSIDIE DELLA CHAMPIONS

«Sarà importante anche l’aspetto emotivo, ma abbiamo vissuto qualcosa di simile in Coppa Italia. In Champions League ci sono più insidie perché si conoscono meno gli avversari, dovremo essere bravi a non commettere gli errori delle ultime due stagioni. Domani ci attende una partita stimolante. Le vibrazioni sono quelle giuste, non vediamo l’ora di scendere in campo».

CR7

«Cristiano Ronaldo un valore aggiunto ed è una fortuna viverlo nel quotidiano».

LE DICHIARAZIONE DI PIRLO:

IL PORTO

«Loro sono una squadra compatta, molto brava a difendere e stringersi con due linee da quattro. Servirà pazienza nel non forzare le giocate e non concedere ripartenze».

LA CHAMPIONS

«La Champions è una competizione particolare, diversa dal campionato. Ci sono tante squadre che lottano per vincere, tutti vogliono farlo, e dipende molto dal momento in cui ti trovi e affronti le squadre. È importante essere pronti mentalmente».

NON SIAMO PREOCCUPATI

«Iniziamo la stagione per centrare tutti gli obiettivi. Siamo a metà e in corsa su tutti e questa è la cosa più importante. Sabato abbiamo fatto una buona partita, è mancato solo il risultato quindi non siamo preoccupati».

LE DIFFERENZE CON IL PORTO

«Il Porto è diverso rispetto a noi, ovviamente cambia tra campionato e #UCL . In campionato sono più offensivi, in Europa sono più attenti alla fase difensiva. Noi cerchiamo di giocare in altro modo, ma ogni tanto bisogna anche difendere».

TUTTI AL SEGUITO DELLA SQUADRA

«Viaggeranno tutti con noi. Bonucci non è disponibile, Ramsey può giocare, Dybala non è ancora pronto, ma vogliono stare tutti vicini alla squadra».

CRISTIANO RONALDO

«Cristiano Ronaldo tornerà a casa e avrà voglia di segnare come sempre soprattutto in questo tipo di partite».

MORATA

«Ha giocato tanto, rientrava da un problema muscolare, poi ha avuto l’influenza quindi nell’ultimo periodo non è mai stato al 100%. È contento, sta bene, ha bisogno solo di fare gol come tutti gli attaccanti. Crediamo in lui».

LUCIDITA’

«La Champions ha sempre un valore particolare, quando arrivi a giocare un ottavo di finale l’adrenalina sale tantissimo. Questo è il momento giusto per aumentare le nostre capacità. Servirà lucidità e siamo pronti».

L’ALLENATORE AVVERSARIO

«Ho affrontato Conceição tante volte, era un giocatore di grande tecnica ed è rimasto nel cuore dei portoghesi. Sta facendo molto bene anche da allenatore con il Porto».

UNA PARTITA ATTENTA

«Dovremo fare una partita attenta e dovremo essere calmi non concedendo loro di giocare sui nostri errori. Il Porto ha tante soluzioni, può variare anche il modulo e abbiamo studiato tutte le soluzioni possibili».