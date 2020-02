VERSO SPAL-JUVE. Sarri: “Corsa scudetto? Pensiamo partita dopo partita”

Il tecnico bianconero analizza la sfida di Ferrara: "La squadra non stravolge la mia filosofia di calcio"

“Il periodo è importante, ma la testa va solo alla Spal: pensiamo partita dopo partita”. Queste le parole di Maurizio Sarri in vista della sfida di domani contro la Spal. La Juve è chiamata a dare conferme dopo un periodo di incertezze generali: “Non pensiamo ancora alla corsa scudetto. La mia filosofia è rimasta la stessa, i giocatori non l’hanno stravolta: sono individualisti e devono perciò preservare le loro caratteristiche”.

LE CONDIZIONI DEGLI INFORTUNATI

Il tecnico bianconero ha poi parlato delle condizioni degli infortunati, sulla strada del rientro: “Per Chiellini manca solo l’ultimo passo per rivederlo titolare. Khedira ha bisogno ancora di tempo, mentre Pjanic sta meglio esarà presto disponibile. Higuain ha ancora un po’ di mal di schiena, vedremo col passare dei giorni. Buffon? Non lo so ancora, valuteremo”.