Verso Torino-Crotone, Giampaolo: “Noi con l’acqua alla gola, non possiamo sbagliare”

Il Torino ospita il neopromosso Crotone in occasione della settima giornata di campionato (domenica 8 novembre, ore 15:00). Il successo nel recupero contro il Genoa ha dato una boccata d’ossigeno a mister Giampaolo, che, però, resta con i piedi ben piantati per terra: “Siamo ancora in affanno, con l’acqua alla gola, in una zona di classifica paludosa. Quindi, non possiamo sbagliare. Giochiamo per la quinta volta in due settimane: dobbiamo reggere soprattutto dal punto di vista mentale, oltre che fisico”.

Il tecnico ha studiato gli avversari ed è consapevole del fatto che il match nasconde più d’un’insidia: “E’ una partita molto difficile, perché la classifica del Crotone è bugiarda. E’ una squadra che ha idee, organizzazione, sa cosa deve fare. E hanno avuto tutta la settimana per prepararsi al match”.

Per quanto riguarda la squadra, Giampaolo potrà comprare su Belotti, Bremer e Bonazzoli: “Sono disponibili”.