Verso Torino-Fiorentina, Nicola cita Kobe Bryant: “Dobbiamo credere in noi stessi”

Dopo l’esordio con pareggio contro il Benevento, Davide Nicola ‘debutta’ in casa contro la Fiorentina nell’anticipo della 20esima giornata di campionato in programma domani sera (20:45) allo stadio Grande Torino.

“La gara di Benevento è stata solo la partenza di una lunga corsa che deve permetterci di arrivare a ciò che vogliamo – ha detto nella conferenza della vigila il tecnico granata -. Dobbiamo tirarci fuori da un classifica che non piace a noi e ai nostri tifosi, procedere per obiettivi. Come quello di creare un gruppo forte, con un’identità. Sono arrivato sette allenamenti fa e abbiamo già instaurato un rapporto schietto, diretto”.

Nicola cita poi Kobe Bryant: “Ai miei ragazzi ho detto che se non siamo disposti a credere in noi stessi e nel nostro lavoro, non ci sarà nessuno disposto a farlo per noi. Per me è importante creare una famiglia che ci possa permettere di raggiungere quello che vogliamo. Moduli? Sono relativi, contano gli atteggiamenti. Sono partito dalle loro caratteristiche e su ciò plasmo i miei principi di gioco”.