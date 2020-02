Verso Torino-Samp, Longo pronto al debutto: “Mi aspetto uno stadio caldo”

Moreno Longo si prepara al debutto sulla panchina del Torino. Domani (sabato 8 febbraio, ore 18) i granata ospiteranno in casa la Sampdoria in occasione della 23a giornata di campionato. Una gara da vincere per lasciarsi alle spalle le pesanti sconfitte rimediate contro Atalanta e Lecce e chiudere definitivamente con la gestione Mazzarri.

LE DICHIARAZIONI DI LONGO (da torinofc.it):

SULLA SAMPDORIA

“Ci attende una squadra che da quando lavora con Ranieri ha trovato la propria identità, con ottime individualità. Noi dovremo essere attenti a gestire momenti della partita dove dovremo fare la gara, ed altri dove dovremo difenderci con ordine. Già da domani mi aspetto la mentalità da Toro, con una squadra che faccia la partita per gran parte del match”.

ENTUSIASMO

“Sono stati giorni molto particolari per me, ma anche per tutta la piazza, giocatori compresi, perché si è percepito l’entusiasmo che c’è intorno a noi. Detto ciò, non dobbiamo perdere la lucidità di capire che domani si va in campo e occorre pensare solo alle cose concrete, ovvero offrire una prestazione all’altezza. Mi aspetto uno stadio caldo, ma non ho dubbi che sarebbe stato così perché conosco i tifosi del Toro. Inoltre grazie alle promozioni sui biglietti proposte dalla Società per le famiglie sono stati già venduti molti tagliandi”.

PROSPETTIVE

“Quattro giorni di allenamento sono pochi, ma ho la sensazione che su questa squadra si possa lavorare molto bene. Ho visto negli occhi dei calciatori la voglia di invertire la rotta. Ma ora bisogna passare dalle parole ai fatti”.

SUGLI INFORTUNATI

“Ansaldi è rientrato in gruppo, ha svolto un paio di allenamenti ma la sua condizione è ancora precaria. Vedremo come gestirlo per metterlo nella migliore condizione possibile per recuperare. Zaza e Baselli sono ancora out, mentre Rincon è pienamente recuperato”.

EMOZIONI

“Mi ricordo quando a 10 anni entrai al Filadelfia per un provino sul campo secondario: per questo, è stato bellissimo vedere l’emozione dei miei genitori assistere al Fila al mio primo allenamento a porte aperte”.