VERSO UDINESE-TORINO. Mazzarri: “Obiettivo tre punti. Zaza? È ancora indietro”

Dopo la vittoria ottenuta contro la Spal, il Torino approda alla Dacia Arena, dove domenica 16 settembre, alle 15, affronterà l’Udinese. L’obiettivo, secondo il tecnico granata Walter Mazzarri, è dimostrare di essere maturi: “Dobbiamo provare a vincere, o comunque a fare risultato”.

Il tecnico di San Vincenzo ruoterà gli uomini a sua disposizione per motivare il gruppo: “Negli ultimi anni la squadra arrivata nona. Se vogliamo fare qualcosa in più, serve che chi arriva qui accetti la competizione”.

Ancora fuori dall’undici titolare Zaza: “Bisogna che giochino i calciatori in forma e in questo momento Zaza non ha i ritmi degli altri. Titolare in Nazionale? La Nazionale è una storia a sé e non è detto che dobbiamo tenere conto di quanto successo, semmai il contrario”.