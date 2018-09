VERSO VALENCIA-JUVENTUS. Allegri: “Sorpresi dal gesto di Douglas Costa, ma domani potrebbe giocare”

Fari puntati sul caso Douglas Costa. Il brasiliano, che pagherà con 4 giornate di squalifica lo sputo a Di Francesco nella sfida di domenica contro il Sassuolo, è al centro della conferenza stampa di Allegri e Chiellini alla vigilia dell’esordio in Champions League a Valencia.

ALLEGRI: “DECIDERO’ SE FARLO GIOCARE, SARA’ SCELTA TECNICA”

“E’ stato un episodio spiacevole, un black-out che ha sorpreso tutti, anche lui. In tribuna domani? No, deciderò se farlo giocare ma sarà scelta tecnica”. Allegri quindi esclude una punizione ulteriore per il calciatore ex Bayern: “E’ un ragazzo sereno, ha chiesto scusa e pagherà con le quattro giornate di squalifica. Potrà dimostrare il suo fair play, ieri si è allenato bene. La società non farà ricorso: non è stato un bell’esempio, ma il primo a essere distrutto e deluso è stato lui”.

CHIELLINI: “VICINI A DOUGLAS COSTA. NON SIAMO FAVORITI”

“Siamo vicini a Douglas Costa. E’ un ragazzo d’oro, si è sempre comportato bene, ha chiesto scusa e pagherà ma non va crocifisso. Tutti noi sbagliamo, lui ha capito e non succederà. Ci aiuterà in Champions League e in campionato da fine ottobre”. Queste le parole di Giorgio Chiellini sul caso Costa. Il difensore ha poi parlato anche di calcio giocato e della crescita negli anni della Juve: “Ci sentiamo cresciuti come squadra, e di anno in anno la crescita è stata costante. Da qui a essere favoriti c’è un abisso. Domani avremo un primo assaggio delle difficoltà, poi l’importante è esserci a marzo. La partita di domani indirizzerà il girone, in discesa o in salita”.