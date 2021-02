Verso Verona-Juve, Pirlo: “Scudetto? Siamo la Juve, lotteremo fino alla fine”

“Scudetto? E’ uno dei nostri obiettivi e abbiamo il dovere di crederci. Davanti ci sono squadre forti, ma noi siamo la Juve e lotteremo fino alla fine”. Carica così l’ambiente bianconero Andrea Pirlo alla vigilia di un altro match importante: domani, al “Bentegodi”, la Juventus sfida l’Hellas Verona per confermare la ripresa dopo il successo di lunedì contro il Crotone.

“PARTITA DIFFICILE”

“Sarà una partita molto difficile – ha detto Pirlo parlando dell’avversario -. Il Verona gioca un ottimo calcio, dovremo stare attenti alla loro fisicità ed alla loro corsa, perché stanno molto bene. Attaccheranno dal primo minuto, non dovremo farci sorprendere e dovremo essere bravi a sfruttare le nostre occasioni”.

“INFORTUNATI? NON RECUPERA NESSUNO”

Non sono confortanti le notizie che arrivano a Pirlo dall’infermeria bianconera, ed a confermarlo è lo stesso allenatore: “Domani non recupereremo nessuno in difesa, in più ci sarà l’assenza di Danilo per squalifica. Morata deve stare ancora a riposo. Dybala? Escludo un’operazione, ma studieremo il modo migliore per farlo rientrare il prima possibile”.

CHANCES PER DRAGUSIN E BERNARDESCHI DAL 1′

Tante le sorprese che Pirlo potrebbe quindi schierare domani in campo: “Siamo nel pieno di un ciclo di partite ravvicinate, dovremo fare di necessità virtù. Formazione? Bernardeschi sta bene, potrebbe avere una chance dall’inizio. A centrocampo rientra Rabiot, mentre un’altra soluzione potrebbe essere Dragusin“.