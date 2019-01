Vertenza Comdata: dipendenti al voto sull’ipotesi di accordo

Il patto prevede contratti di solidarietà per sei mesi anziché dodici con un piano specifico di formazione per i dipendenti

I lavoratori della Comdata di Ivrea sono chiamati ad esprimersi – domani – sull’ipotesi di accordo siglata da azienda e sindacati dopo una lunga trattativa. Le parti si sono incontrate più volte dopo che Comdata ha annunciato una “insaturazione” di 200 addetti a tempo indeterminato, circostanza che avrebbe obbligato l’azienda ad attivare alcuni ammortizzatori sociali.

CONTRATTI DI SOLIDARIETA’ E PIANO DI FORMAZIONE

L’ipotesi di accordo prevede contratti di solidarietà per sei mesi anziché dodici con un piano specifico di formazione per i lavoratori. Durante questo periodo sarà riconosciuta un’integrazione salariale per mitigare il calo del reddito dovuto ai contratti di solidarietà. Il provvedimento sarà spalmato sul più ampio numero possibile di addetti.