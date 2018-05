Vespia, il ministro fa scaricabarile: «Spetta alla Città metropolitana»

Ancora emergenza ambientale per la discarica di Vespia, a Castellamonte. Un sito ormai chiuso da anni ma che continua a preoccupare gli abitanti del luogo. La discarica, infatti, continua sistematicamente ad avvelenare con il percolato che spesso fuoriesce dalle vasche di raccolta, finendo nel torrente Malesine che scorre vicino alla montagna di rifiuti.

«Qui si muore e nessuno interviene» sostiene il comitato locale associato a Legambiente. Un’eredità quella dell‘ex Asa fallita che era stata scorporata dalla cessione a Teknoservice, con la gestione post-mortem della discarica affidata a una diversa società.

Il sindaco Pasquale Mazza ormai non sa a chi rivolgersi per tutelare l’area: «Abbiamo fatto diverse riunioni con la città metropolitana e anche in prefettura, tutte parole senza soluzione per la tutela della salute degli abitanti e dell’ambiente – afferma, il sindaco, che si è spinto anche oltre -. Circa una settimana fa mi sono recato al ministero dell’Ambiente nella speranza di risolvere in modo definitivo il problema».

Ma pare con scarso successo. «Purtroppo è così – precisa il sindaco -. Infatti è emerso che il dicastero non ha competenze specifiche e che l’autorità deputata a decidere su tutti gli aspetti autorizzativi, sui controlli e sulle criticità spettano alla Città metropolitana che, in questo caso dovrà adottare tutte le cautele ai fini della tutela ambientale». Questo sulla carta, nella sostanza nessuno vuole sobbarcarsi l’onere anche economico della messa in sicurezza della discarica che intanto in questi anni ha fatto lievitare i casi di tumore nella zona come rimarca il comitato locale.