Premessa: il video è un po’ vecchiotto. E’ stato pubblicato, infatti, su Youtube nel 2015 ma è tornato virale in queste ore. Motivo? Guardate voi stessi. Mostra la vetrata di un balcone di Melbourne rompersi improvvisamente e cadere sull’asfalto. Nel filmato si nota una coppia che sta camminando sul marciapiede. Per fortuna il vetro precipita un istante prima del loro arrivo. Insomma, quello che si dice…salvi per miracolo!!