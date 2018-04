Vetrofanie e sgravi commerciali per combattere cantieri e disagi

Si sono ritrovati e hanno fatto il punto della situazione sul commercio del quartiere e sui cantieri del cavalcavia di corso Grosseto. I 150 esercenti che hanno affollato le stanze della sala consiliare di via Stradella sanno che la situazione non è tutta rose e fiori. Tra negozi che chiudono, mancanza di parcheggi e lavori che andranno avanti a lungo. Ma il piano per contrastare il disagio c’è. A cominciare dalla fondazione di una nuova associazione che avrà il compito di favorire il commercio in Madonna di Campagna.

«Abbiamo riunito esercenti anche da Borgo Vittoria – racconta Vito Gioia, presidente di Federvie – perchè speriamo di trovare il modo di supportare le attività economiche del territorio. Visibilmente in disagio. Ma se abbiamo perso il cliente di passaggio curiamo meglio e di più quello di vicinato». Durante la riunione sono state proposte una serie di iniziative di promozione commerciale. Si va dalle tessere a punti ai premi in buono sconto per promuovere le attività coinvolte.

«Abbiamo anche fatto il punto sui lavori – continua Gioia – che subiscono ancora pesanti ritardi. Sopratutto nell’area di corso Potenza dove il parcheggio è assente». E mette in difficoltà le attività sotto i portici e in via Lucento. A chiedere un tempestivo intervento all’amministrazione ci pensa anche la consigliera dei Moderati della circoscrizione Cinque, Manuela Morfino.

«Ringrazio tutti i negozianti – continua Morfino – che stanno credendo nel percorso di promozione commerciale atto a non subire chiusure durante gli anni del mega cantiere di corso Grosseto». Vetrofanie e schede raccogli punti compariranno nei negozi aderenti all’iniziativa. Intanto in corso Grosseto proseguono i lavori di bonifica dell’amianto. Per quanto riguarda la bonifica il costo si aggirerà intorno al milione e 500mila euro. Con chiusura programmata – hanno annunciato da Scr Piemonte – per la metà del mese di giugno.