VETTA- A NATALE REGALA LA MODA? IL LOOK È ANCHE SCONTATO

Da quasi settant’anni Vetta veste i torinesi, sempre con stile. Ecco perché in occasione delle feste è posto giusto per farsi ma anche per fare un regalo, approfittando degli sconti pari al 20% attualmente in corso su tutte le collezioni. Abiti eleganti, ma anche casual e sportivi con marchi di primissimo piano come Aeronautica Militare, Blauer, Boombogie, Invicta, Manila Grace, Mizuno, Peuterey, Roy Roger’s, Squad2, Sun68, ma anche Colmar per le calzature e maglieria SUN68. Il prêr-à-porter rimane uno dei cavalli di battaglia del negozio: felpe, maglioni, jeans e molto altro (accessori compresi), per cominciare alla grande il 2020.

Vetta, corso Giulio Cesare 178/E.

Torino 011.852358.

Orario: 9.30-12.30; 15.30-19; lunedì 15,30-19.

Web: www.vettaabbigliamento.it

Instagram: Vettaconfezioni