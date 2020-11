«Chi vi ha devastato la vetrina non è sceso in piazza per voi»

Una lettera semplice di pochi paragrafi, scritta «con il cuore in mano» e poggiata, anonima, su una delle vetrine che in via Roma si sono abbassate, non per il lockdown, ma per la violenza e i saccheggi di tre settimane fa. «Un piccolo gesto» secondo chi scrive, ma anche una sincera testimonianza che arriva da chi nella solidarietà cerca anche una “bussola” in un momento di «insicurezza» generale. Parole che alleviano il ricordo inquietante di quando il centro di Torino è stato messo a ferro e fuoco, lo scorso 26 ottobre, con le vetrine fatte a pezzi. «Provo un immenso dispiacere per quello che è successo» si legge nel biglietto lasciato accanto alla vetrina devastata da una ragazza che si dice «fortunata» per «avere avuto dalla vita più di quanto potesse desiderare». Secondo lei, «chi compie atti di questo tipo non manifesta per i lavoratori, perché in tutto questo non c’è alcun rispetto per il lavoro». Un messaggio che vorrebbe essere qualcosa di più. «Non ho in mezzi per fornire un aiuto più concreto di questo breve messaggio, ma so che spesso sono proprio i piccoli gesti a fare la differenza: questo è il mio. Non mi sento nella posizione di assicurare che tutto andrà bene, né di dire che le cose miglioreranno, perché io stesso provo un senso di profonda incertezza. Voglio, però, condividere un po’ di bellezza, il mio è un gesto piccolo, forse insignificante, solo quale parola… ma anche tanta speranza. Non smettiamo mai di condividere speranza e creare bellezza: nella nostra quotidianità, a casa e al lavoro, con chi conosciamo e con gli sconosciuti, vi prego».