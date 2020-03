«Vi porto dentro il Museo Egizio e vi svelo come nacque a Torino»

La passeggiata inizia con un’esortazione. l’ennesima da parte di un rappresentante della cultura e non solo: «State a casa». Così il direttore del Museo Egizio, Christian Greco accoglie gli spettatori nel suo primo appuntamento virtuale con il pubblico per accompagnarlo alla scoperta dei tesori custoditi nel museo di via Accademia delle Scienze. Ha preso il via ieri l’iniziativa “Passeggiate col direttore on line”, una nuova produzione video dell’Egizio in cui Greco porta su YouTube il format delle sue visite guidate alla collezione. Visite che in tempi normali si svolgono una volta al mese, a pagamento, a museo chiuso e con un numero ristretto di visitatori.

«Da anni ripetiamo che il museo è di tutti e da oggi vogliamo renderlo ancora più visibile regalando a chiunque voglia una passeggiata con il direttore – spiega lo stesso Greco -. Facciamo arrivare il museo Egizio a casa vostra».

