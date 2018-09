«Vi prego, fatemi vedere il mare per l’ultima volta». E l’ambulanza si ferma in spiaggia

Ivrea. Sdraiato sulla barella, il tubo dell’ossigeno nelle narici, il portellone dell’ambulanza spalancato e di fronte l’immensità del mare. Il suo mare di Marina di Carrara. Quello che purtroppo, con ogni probabilità, non potrà vedere mai più.

Dietro di lui, commossi in quei minuti che tutti avrebbero voluto durassero per sempre, sua figlia e quattro volontari della Croce Rossa di Ivrea. Gli stessi a cui poco prima aveva espresso il suo desiderio: «Vi prego, fatemi vedere un’ultima volta il mio mare».

L’immagine, potente nella sua semplicità, è stata pubblicata dallo stessa Croce Rossa per raccontare quanto avvenuto lunedì, quando quattro volontari – Tiziana, Debora, Maurizio e Alessandro – si sono recati a Carrara per andare a prendere un 88enne e riportarlo a Ivrea, dove vivono i figli e dove lo attendeva un letto in una struttura della città. Con ogni probabilità quello sarebbe stato il suo ultimo viaggio e lui lo sapeva bene. Per questo, appena salito sull’ambulanza, ha chiesto una cosa, una sola cosa alla quale stava pensando da tempo, da quando era stato organizzato quel viaggio: «Per cortesia, mi fareste vedere il mare un’ultima volta?».

I volontari si sono guardati in faccia un momento, l’ambulanza in teoria non dovrebbe deviare dal proprio percorso ma non sono servite parole per capire quale era la cosa giusta da fare. Con il benestare della figlia Marina, hanno diretto il mezzo di soccorso verso il lungomare di Marina di Carrara, alla ricerca del punto giusto in cui fermarsi. Trovato un piccolo spiazzo che si affacciava direttamente sulla spiaggia, hanno parcheggiato e hanno spalancato il portellone.

Poi nell’ambulanza è sceso il silenzio e c’è da scommettere che mentre gli occhi dell’88enne si perdevano per l’ultima volta nel suo mare, quelli di tutti gli altri si inumidivano. Una storia che ha commosso anche i fratelli di Marina, che a Ivrea aspettavano l’arrivo dell’ambulanza.

«Voglio ringraziare questi angeli – dice Andrea Gianfredi, il figlio dell’88enne -, i volontari della Croce Rossa, che hanno permesso al mio babbo di vedere, forse per l’ulti – ma volta, il mare. Grazie Tiziana, Debby, Maurizio e Alessandro». Ringraziamenti che ovviamente non possono fare che piacere a chi dedica il proprio tempo libero e parte della propria vita agli altri: «Li riceviamo con soddisfazione – spiega il presidente della sezione eporediese, Andrea Maccioni – ma preferiamo tenere un profilo basso e continuare con le buone azioni e la nostra attività di tutti giorni, non ci consideriamo angeli ma persone al servizio degli altri».

Un anno fa, nel novembre 2017, una vicenda pressoché identica è avvenuta a Hervey Bay, in Australia. Anche in quel caso fu scattata una foto dell’anziana paziente in barella sulla “sua” spiaggia , un’immagine che commosse il mondo. Forse questa volta la foto non finirà in qualche altro continente, ma il messaggio di speranza e solidarietà che porta con sé è lo stesso.