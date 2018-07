Via ai cantieri per il teleriscaldamento

Al via i cantieri per la realizzazione del teleriscaldamento.

Fino al prossimo 6 ottobre la viabilità nel tratto di strada Torino compreso tra la rotatoria di via dell’Industria e quella posta all’intersezione con via Dolci sarà particolarmente difficoltosa per via dei cantieri. I lavori sono eseguiti da Iren Energia e verranno suddivisi in due fasi. La prima interesserà la porzione di strada Torino a partire dal centro commerciale Le Fornaci fino all’incrocio con via Falcone e via del Risorgimento. La seconda fase riguarderà invece la porzione di via compresa tra via del Risorgimento e via Dolci. Durante il cantiere le rotonde rimarranno aperte al traffico, ma il flusso veicolare sarà ridotto a una sola corsia su entrambe le carreggiate con limite imposto di 30 chilometri orari.

I lavori verranno effettuati grazie alle risorse ottenute dall’amministrazione comunale con la candidatura ad agosto 2016 al Bando periferie del Governo. «Una scelta che ha permesso di attrarre oltre 2 milioni di euro da destinare per investimenti pubblici nella nostra città nel biennio 2018-2019 – spiega il sindaco di Beinasco, Maurizio Piazza -. Le risorse verranno utilizzate, oltre che per strada Torino, anche per strada Orbassano e viale Risorgimento, per la riqualificazione di via Orbassano e del passaggio pedonale, l’adeguamento degli spogliatoi dell’impianto sportivo Totta, l’ampliamento della viabilità dell’accesso del cimitero Borgaretto e gli interventi per l’ex chiesa Santa Croce». Una volta terminato il cantiere, il Comune avvierà gli interventi per il rifacimento stradale e l’arredo urbano.